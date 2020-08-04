Додон прибыл в Москву с рабочим визитом

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон прибыл во вторник с рабочим визитом в Москву, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество. Об этом глава республики проинформировал на своей странице в Facebook.

"Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес. Так, планирую провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта наших товаров на российский рынок, возобновления переговоров с Российской Федерацией о получении кредита в €200 млн, возможностей поддержки молдавской диаспоры в Российской Федерации", - написал президент.