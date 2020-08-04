Экс-консул РФ назвал открытие Черногории для россиян политическим ходом

БЕЛГРАД, 4 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Открытие границ Черногории для российских туристов является политическим шагом черногорской власти перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране 30 августа. Об этом заявил корреспонденту ТАСС во вторник бывший почетный консул России в Черногории, общественный деятель и политолог Боро Джукич.

"Все черногорское побережье пустует, рестораны, рынки, вся сфера услуг в городах Петровац, Будва, Тиват, где россияне были частыми гостями, несут огромные убытки. Надо понимать, что сначала Черногория открыла границы для граждан ЕС, но из Евросоюза никто так и не приехал, наоборот, ЕС запретил своим гражданам ехать в Черногорию, потому что эта страна является зоной повышенной опасности из-за коронавируса. Это решение абсолютно политическое, в стране 30 августа предстоят выборы, и, чтобы немного успокоить граждан черногорского приморья, власти пошли на открытие границ для туристов из РФ, чтобы хоть немного перед выборами, три последние недели, люди, которые представляют значительную часть избирателей, смогли почувствовать доход от российских граждан", - пояснил Джукич.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в балканской стране остается очень сложной. "Я больше всего люблю мою страну, но лучшим шагом для России было бы последовать примеру Евросоюза и предостеречь своих граждан от поездок в Черногорию. Если российским гражданам запретят ехать в Черногорию, то уже никто не сможет сказать, что Россия вмешивается в выборы, как это говорилось в 2016 году (обвинения России в причастности к "попытке госпереворота" - прим. ТАСС)", - отметил он.

Интересы диктуют

В ночь на вторник Национальный координационный совет Черногории принял решение включить Россию и Азербайджан в "зеленый" список стран, граждане которых могут въезжать на территорию балканской республики. Кабмин страны отметил, что такое решение принято на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории". В то же время дата начала свободного въезда для россиян не уточняется. Также нет данных, как российские туристы могут попасть в страну, учитывая, что прямое авиасообщение между странами отсутствует, а единственным действующим маршрутом является рейс с пересадкой в Минске.

Черногория в последние недели столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса. В 600-тысячной стране умерли 52 человека, за все время эпидемии коронавирусом заразился 3 301 человек, в настоящее время больны 1 804 человека - около 54% заразившихся. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.

На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%. По состоянию на 10 июля, в стране находилось лишь чуть более 11 тыс. иностранцев, что составило 8% от аналогичных показателей 2019 года.