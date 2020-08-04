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Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

Россия боится потерять Белоруссию, считает Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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