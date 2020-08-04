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О выборах, о России, о пандемии. Главные тезисы обращения Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Maxim Guchek/BelTA via REUTERS
Также президент Белоруссии уделил внимание в своем выступлении перед народом и парламентом республики ситуации с коронавирусом и задержанию россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к народу и Национальному собранию (парламенту). Он говорил, в частности, о сложной ситуации в мире, отношениях с Россией и пандемии коронавируса. Затронул белорусский лидер и ситуацию с задержанием в Белоруссии граждан РФ.

Отношения с Россией

  • Лукашенко считает, что Россия боится потерять Белоруссию, но всегда будет ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Минске и Москве. При этом, по его мнению, Россия поменяла "братские отношения" с Белоруссией на "партнерские".
  • По словам белорусского лидера, его страна потеряла от "нефтяных разборок" с Россией около $600 млн.
  • Лукашенко обратил внимание на ситуацию в мире, обострившуюся из-за вооруженных конфликтов, протестов, слома международных инструментов урегулирования, которые работали в период холодной войны. По его мнению, планета "постепенно, но уверенно скатывается к пропасти".

Задержание россиян

  • Лукашенко призвал российскую сторону "прекратить врать" о ситуации с задержанными. Он уверен, что россияне были направлены специально в Белоруссию.
  • Кроме того, президент заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в Белоруссию.

Предстоящие выборы

  • Лукашенко выступил против возвращения конституции 1994 года, которое предлагают его соперники на выборах президента.
  • Также действующий глава государства, говоря о предстоящих выборах, заявил, что примет любое решение людей.
  • Он пообещал провести честные выборы, исключив фальсификации — попытки "красть голоса".
  • Лукашенко поддержал перемены, которые будут приносить пользу стране, призвав при этом "идти от людей и станка". Путь реформ он назвал "терпеливым, вдумчивым совершенствованием того производства, которое создано в стране и основано на собственных сырьевой базе, науке и компетенциях".
  • Президент отметил, что расшатать страну с помощью "целой армии интернет-троллей и провокаторов" невозможно, пока в ней сильна вертикаль власти. Он призвал различать "реальную политику, реальную оппозицию" и "фанерных марионеток", появившихся "из ниоткуда". 

Ситуация в Белоруссии

  • По мнению белорусского лидера, Белоруссия исчерпала лимит революций еще в прошлом веке.
  • Лукашенко заявил, что не допустит передела собственности в стране.
  • Лукашенко пообещал за пять лет повысить среднюю зарплату в Белоруссии в два раза.
  • Он отметил, что в белорусской экономике произошел перелом негативной динамики. 
  • Политик заверил, что Минск не пойдет на приватизацию сельскохозяйственных земель.

Борьба с пандемией

  • Политик заявил, что Белоруссия "выдержала экзамен" эпидемией коронавируса.
  • Он отдельно отметил, что в сложившейся ситуации нельзя верить слухам и поддаваться панике, но нужно доверять врачам и власти.
  • Сама пандемия, по словам Лукашенко, явилась "прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических интересов".
'ТАСС/Ruptly'

 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия COVID-19Задержание россиян в БелоруссииПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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