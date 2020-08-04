Лукашенко заявил о переброске еще одного отряда иностранцев в Белоруссию

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Еще один отряд иностранцев заброшен в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг [Белоруссии]. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим", - заявил белорусский президент.

Также он указал, что задержанные россияне не находились в стране транзитом, а были заброшены специально.

"Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать", - сказал Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Глава государства призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными россиянами. "Я хочу, чтобы - с этой трибуны - [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации", - заявил Лукашенко.