Оппозиция Испании заявила об уважении решения Хуана Карлоса I покинуть страну

МАДРИД, 4 августа. /ТАСС/. Консервативная Народная партия Испании уважает решение Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году, покинуть территорию страны. Об этом заявил лидер главной в Испании оппозиционной политической силы Пабло Касадо.

"Мы уважаем решение, озвученное [почетным] королем Хуаном Карлосом I, и подтверждаем признание его работы во главе государства и его вклада в переходный период, принятие конституции и построение социального, демократического и правового государства в Испании. Мы также выражаем нашу поддержку образцового труда его Величества короля Филиппа VI на службе для всех испанцев", - написал Касадо в Twitter.

В понедельник стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля - такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола.

По данным испанских СМИ, экс-глава государства уже покинул территорию Испании и находится в Доминиканской Республике. Газета El Mundo также передает, что он может вернуться в королевство в сентябре.