Правительство Японии опровергло слухи о проблемах со здоровьем у Абэ

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не испытывает проблем со здоровьем вопреки появившимся в японских СМИ слухам. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Абсолютно нет никаких проблем [со здоровьем]. Я встречаюсь с ним каждый день, и он сконцентрирован на своих обязанностях", - сказал генсек в ответ на вопрос о самочувствии главы правительства.

Ранее в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ в начале прошлого месяца стало плохо в его рабочем кабинете. Источники издания утверждают, что 6 июля у премьера была рвота с кровью. После этого в его графике был пятичасовой пробел.

Кроме того, глава правительства Японии в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом в районе Томигая. Также он более месяца не присутствовал на парламентских заседаниях и не проводил пресс-конференций. При этом Абэ периодически выходит к журналистам в своей канцелярии, чтобы прокомментировать тот или иной важный вопрос.

В 2007 году у Абэ были проблемы с кишечником, в результате болезни он подал в отставку, и его первый премьерский срок продлился всего год. Тогда сообщалось, что он переболел язвенным колитом.