Лукашенко назвал Тихановскую, Цепкало и Колесникову "несчастными девчонками"

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова не понимают, что творят. Такое мнение выразил действующий глава республики Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту.

"Нашли этих трех несчастных девчонок (Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало, Марию Колесникову - прим. ТАСС), - сказал он. - Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете?" "Проведем нечестные выборы, выпустим экономических, политических, наркоманов, уголовников, проведем честные выборы и будем жить, - процитировал президент своих оппонентов. - Они не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит".

Как указал Лукашенко, это только то, что "лежит на повержности" и гораздо опаснее "скрытые угрозы". Современное информационное оружие, по его словам, работает не только с сознанием, но и с подсознанием. "Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы, - заявил президент. - Цель стравить людей друг с другом, обмануть, напугать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление".

По словам Лукашенко, пока горячей войны нет, но "попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна".

Он заявил, что против Белоруссии брошены миллиардные ресурсы для дестабилизации ситуации. "Целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал глава государства.