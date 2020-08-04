ЕК: страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Страны Евросоюза должны избегать закрытия внутренних границ, несмотря на рост числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель Еврокомиссии (ЕК), комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что страны ЕС могут вернуться к вопросу о повторном закрытии границ.

"Мнение Еврокомиссии по этому вопросу не изменилось. Необходимо избегать возобновления неэффективных ограничений и внутреннего пограничного контроля ЕС, продвигаясь вперед", - сказал он.

По словам представителя ЕК, "любые ограничения на свободное передвижение внутри ЕС должны применяться только в тех случаях, когда это строго необходимо". "И они должны быть скоординированными, пропорциональными и недискриминационными для устранения рисков для здоровья населения", - добавил он.

Как заявил в понедельник президент Литвы, ситуация с коронавирусом меняется в худшую сторону, в связи с чем "следующим этапом может стать возвращение к пограничному контролю". По словам президента, на уровне ЕС "необходимо согласовать механизм использования такой меры", которая единообразно применялась бы как карантинный инструмент.

Страны - члены ЕС открыли внутренние границы 15 июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 18,3 млн человек, более 693 тыс. умерли.