В Белоруссии начались оперативно-тактические учения с ВВС и войсками ПВО

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Первый этап оперативно-тактического учения с участием ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии начался во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск - Брест. После посадки самолеты вылетят на полигон Ружаны и нанесут авиационный удар по наземным целям", - отметили в оборонном ведомстве.

По данным пресс-службы, район полетов от средств воздушного нападения прикроют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК "Тор-М2" с позиций в районе аэродромного участка дороги (АУД). Также, проинформировали в Минобороны, вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 выполнят задачи по прикрытию АУД от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что впервые посадку на трассу на учебно-тренировочном самолете выполнит курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии.

В Минобороны уточнили, что посадку самолетов на дорогу в Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские военные летчики первыми на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25.