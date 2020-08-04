Великобритания распространила на Гонконг эмбарго на поставки вооружений КНР

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании распространило на Гонконг действующее с 1989 года эмбарго на поставки вооружений КНР. О новых правилах экспорта, касающихся бывшей заморской территории Великобритании, сообщило во вторник министерство внешней торговли страны.

Британские экспортеры больше не смогут получать лицензии для поставок в Гонконг боеприпасов, оружия и его компонентов, товаров двойного назначения, средств подавления массовых беспорядков, криптографического оборудования и средств обеспечения информационной безопасности, а также некоторых химических веществ.

Еще 20 июля глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил о том, что такие меры будут приняты после того, как Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По словам министра, этот шаг является "необходимым и пропорциональным" ответом на действия Пекина. Ранее британские власти на неопределенный срок приостановили действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Кроме того, Лондон объявил о том, что с 2021 года для жителей Гонконга начнет действовать упрощенная система получения британских виз.

Как заявляют в Пекине, принятый 30 июня закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в Гонконге, имеющим статус специального административного района страны, особые органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран, включая Соединенное Королевство, подвергли критике шаг Пекина, утверждая, что принятие закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение властей КНР "явным и грубым нарушением" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году. Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая и пообещали принять жесткие ответные меры против Лондона.