Беспорядки с участием полусотни человек продолжаются несколько дней на юге Франции

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Около 50 человек устраивают массовые драки в южной части Франции на улицах коммуны Ла-Вульт-сюр-Рон с вечера воскресенья. Об этом сообщает во вторник радио France Bleu.

По его данным, инициаторами стычек являются представители двух румынских кланов, которые устроили перепалку и разбили стекла двух машин на улице перед местной школой. Местные жители вызвали жандармов, с приездом которых участники столкновения разбежались. Полицейские патрулировали окрестности до глубокой ночи, но никто так и не был задержан.

На следующий день ситуация повторилась, однако представители обоих кланов "вызвали подкрепление" из других городов. После стычки по меньшей мере пять человек с легкими травмами обратились за помощью врачей.

Причины конфликта пока неизвестны. Сейчас правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося и допрашивают всех, кто может быть причастен к этим инцидентам.

Похожая ситуация наблюдалась в городе Дижоне в центральной Франции, где в середине июня произошли столкновения между представителями чеченской диаспоры и выходцами из стран Магриба (Северной Африки). Тогда в качестве вероятной причины развернувшихся баталий и погромов на улицах города называлось нападение наркоторговцев на молодого чеченца. 17 июня журнал Marianne сообщил, что общины выходцев из стран Магриба и Чечни договорились о перемирии на встрече во дворе мечети в коммуне Кетиньи, расположенной примерно в 8 км от Дижона. В связи с произошедшими беспорядками французская полиция начала расследование, в рамках которого было проведено несколько спецопераций и задержано более 20 человек.