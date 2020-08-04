Глава МИД Эстонии призвал выслать из страны нарушивших самоизоляцию рабочих из Украины

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось бы в геометрической прогрессии, власти должны иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил. Глава внешнеполитического ведомства Эстонии также подчеркнул, что существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.

В ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны Эстонии совместной проверки выяснилось, что часть украинцев, прилетевших в Таллин 21 июля спецрейсом для последующей работы в Эстонии, нарушили требования режима самоизоляции. С призывом наказать нарушителей из Украины ранее также выступил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. За минувшие сутки в Эстонии выявлено 11 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 2 091, 69 пациентов умерли.