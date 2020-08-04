Премьер Испании заявил об уважении кабмином решения Хуана Карлоса I покинуть страну

"Правительство и я заявляем о полном уважении решений, принятых королевским двором", - сказал он. Ранее о такой оценке поступка бывшего монарха правительством сообщил ТАСС источник в кабинете.

"Хуан Карлос заявил, что он доступен для судебных властей, как и любой другой человек", - добавил Санчес. "В этой стране были случаи коррупции, связанные с политическими партиями, но партийная система не подвергалась сомнению, - уточнил премьер. - Не судят институты, судят людей".

Санчес заверил, что не знает, куда направился Хуан Карлос I. "У меня нет информации, [где находится экс-глава государства]", - заверил премьер.

3 августа стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола).

По данным испанских СМИ, экс-глава государства уже покинул территорию Испании и находится либо в Доминиканской Республике, либо в Португалии. Его супруга и мать Филиппа VI София осталась в Испании.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.