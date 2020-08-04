Миссия ОБСЕ прибыла в Грузию для наблюдения за парламентскими выборами

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыла в Грузию для наблюдения за парламентскими выборами, которые должны состояться 31 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Руководитель избирательного штаба политического объединения "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе уже провел переговоры с представителями миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Владимиром Мисевом и Ксенией Дашутиной. На встрече, которая состоялась в центральном офисе партии, стороны обсудили политические процессы в стране и предвыборную среду", - сказано в сообщении.

Представители ОБСЕ также провели встречу с замглавы МИД Грузии Лашей Дарсалией. У них запланированы переговоры с высшим политическим руководством страны, после чего будет опубликован специальный доклад о предвыборной обстановке в Грузии. Наблюдатели из ОБСЕ также будут находиться в Грузии и в день голосования, после этого они опубликуют еще один доклад, посвященный дню выборов.

Минздрав Грузии во вторник сообщил, что наблюдатели из международных организаций, которые будут прибывать на парламентские выборы, не будут помещены на двухнедельный карантин в связи с пандемией коронавируса. Регистрацию в ЦИК перед выборами прошли уже 32 политические партии. Восьми партиям в регистрации было отказано.