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Политический кризис в Венесуэле

США готовы признать любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали к проведению "свободных и честных" президентских выборов в Венесуэле и выразили готовность признать любые их итоги вне зависимости от победителя. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Свободные и справедливые президентские выборы необходимы, чтобы Венесуэла мирным путем смогла восстановить свою демократию и достичь процветания. Соединенные Штаты признают результаты свободных и справедливых выборов, независимо от того, какая партия победит", - отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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