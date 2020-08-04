Конвенцию о запрещении детского труда ратифицировали все 187 стран - членов МОТ

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Конвенция Международной организации труда (МОТ), запрещающая наихудшие формы детского труда, в том числе принудительную работу и рабство, ратифицирована всеми 187 странами - членами МОТ. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира этой организации, пояснив, что речь идет о первом в ее истории случае, когда подобный документ получил всеобщую поддержку.

Универсальная ратификация была достигнута после того, как 4 августа посол Королевства Тонга официально передал ратификационные грамоты генеральному директору МОТ Гаю Райдеру.

Ратификация всеми государствами - членами МОТ этой конвенции "представляет собой первое в истории событие, который означает, что теперь у всех детей есть законная защита от наихудших форм детского труда", отметил директор. "Это отражает глобальную приверженность тому, что наихудшие формы детского труда, такие как рабство, сексуальная эксплуатация, использование детей в вооруженных конфликтах или на опасных работах, ставящих под угрозу детское здоровье, нравственность или психологическое благополучие, не имеют места в обществе", - подчеркнул он.

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция 182) была принята на 87-й сессии Генеральной конференции МОТ 1 июня 1999 года. Этот документ запретил все формы рабства, торговлю детьми, кабалу, принудительный труд, в том числе принудительную вербовку детей в вооруженных конфликтах. Запрещены вербовка детей для занятия проституцией и производства порнографической продукции, а также для противоправной деятельности, включая продажу наркотиков. Кроме того, документ требует искоренения практики использования детей на работах, которые могут нанести вред здоровью, безопасности или нравственности.

МОТ - специализированное учреждение системы ООН. Целью организации является продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.