В Госдепе считают, что без поддержки России и Кубы Мадуро не смог бы удержать власть

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не смог бы удержаться у власти без поддержки со стороны России и Кубы. Такое мнение выразил в во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Вы считаете, что без поддержки Мадуро Россией и <...> Кубой он смог бы держаться?" - спросил сенатор-республиканец Митт Ромни. "Нет, не думаю. Я думаю эти, возможно, 2,5 тыс. кубинских агентов разведки, а также российское вето в СБ ООН очень важны для сохранения Мадуро у власти", - ответил Абрамс.

Визовые ограничения

Визовые ограничения США на данный момент действуют в отношении более чем 1 тыс. должностных лиц Венесуэлы и членов их семей, сообщил Абрамс. "Мы ввели визовые ограничения и аннулировали визы для более чем 1 тыс. должностных лиц режима [венесуэльского лидера Николаса Мадуро] и членов их семей. Эти меры направлены на усиление давления на режим Мадуро и связанных с ним лиц с тем, чтобы они согласились на общеприемлемые политические преобразования", - сказал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

По его версии, действия Мадуро привели к "падению уровня добычи нефти [в Венесуэле] до самого низкого показателя почти за восемь десятилетий - до 400 тыс. баррелей в день". Абрамс в очередной раз указал, что США продолжат ужесточение санкционного режима в отношении Каракаса.