Кондолиза Райс заявила, что США следует сдерживать РФ, но поощрять контакты с россиянами

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. США должны проводить в отношении России политику сдерживания и укреплять НАТО, но в то же время способствовать контактам между людьми. Такое мнение высказала во вторник экс-госсекретарь США Кондолиза Райс на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом в штате Колорадо. Трансляция конференции шла на сайте института.

"Мы должны проводить политику, рассчитанную на длительную перспективу, и действовать одновременно по двум направлениям, - подчеркнула она. - Необходимо проводить политику сдерживания России и укреплять НАТО. В то же время определенное беспокойство вызывает то, что санкции, которые мы в последнее время усиливаем, затрагивают тех людей, с которыми мы можем взаимодействовать в будущем". "Мы должны проводить гибкую политику в отношении россиян, поощряя тех, кто хочет перемен", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, должен ли был президент США Дональд Трамп поднимать в беседе с президентом России Владимиром Путиным тему появившихся в американской печати предположений о том, что Россия якобы предлагала представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане награды за убийство американских военнослужащих, экс-госсекретарь США отметила, что в подобных случаях президенту США следует проявлять крайнюю осторожность. "Все зависит от того, насколько президент уверен в имеющейся у него разведывательной информации, - заявила она. - Президент должен быть крайне осторожен и не поднимать в беседах с иностранными лидерами те вопросы, которые в будущем могут оказаться неправдой. Он должен основываться только на абсолютно надежной информации".

Газета The New York Times 26 июня выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".