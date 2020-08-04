США готовы дать ответ, если ядерное сдерживание противников потерпит неудачу

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. США готовы дать решительный ответ, если политика ядерного сдерживания их противников потерпит неудачу. Об этом заявил во вторник глава Стратегического командования американских ВС адмирал Чарльз Ричард, выступая на видео-симпозиуме, посвященном вопросам освоения космоса и противоракетной обороны.

"Мы находимся в эпохе конкуренции великих держав, нам необходимо сосредоточиться на стоящих перед нами угрозах, - сказал он. - <...> Но мы не можем ждать, пока начнется конфронтация [с использованием обычных неядерных вооружений], чтобы начать думать о ядерном сдерживании". По мнению адмирала, противники США не должны полагать, что выиграют в случае эскалации.

"Мы здесь для того, чтобы предотвратить войну великих держав, - отметил Ричард. - <...> Мы обеспечим стратегическое сдерживание. Если же это потерпит неудачу, мы готовы дать решительный ответ - решительный во всех отношениях".

Как заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, настрой Пентагона на сдерживание России и Китая вызывает сожаление. Ранее в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что американские военные планы откровенно направлены на сдерживание Москвы и Пекина. По его словам, России предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений.