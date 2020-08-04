В Белоруссии заявили, что примут меры в случае появления угрозы государственности

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусские власти будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Белоруссии в ходе президентской избирательной кампании. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора со своим литовским коллегой Линасом Линкявичусом, сообщает во вторник белорусское внешнеполитическое ведомства

"В рамках обсуждения избирательной тематики Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне, - сказано в сообщении. - Он обратил внимание на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству". По его словам, вместе с тем власти Белоруссии "будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Белоруссии".

Министры также затронули тему строительства БелАЭС. По словам Макея, Белоруссия как страна, наиболее пострадавшая от чернобыльской катастрофы, исходит из обеспечения максимальной безопасности станции и готова продолжить взаимодействие по данной проблематике с компетентными международными организациями. "Об этом уведомлена Европейская комиссия и страны - члены Европейского союза", - отмечается в сообщении.

Линкявичус проинформировал, что с учетом улучшения эпидемиологической ситуации возобновляется авиационное сообщение между Белоруссией и Литвой.