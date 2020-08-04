Кравчук признал, что Киев не может поднять вопрос Крыма на переговорах контактной группы

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Украина должна продолжать поднимать вопрос возвращения Крыма, однако это невозможно делать в рамках переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук.

Надо искать решение (по вопросу возвращения Крыма Украине - прим. ТАСС). Но параллельно поручить это минской [контактной] группе невозможно, так как эти люди (делегаты - прим. ТАСС) подготовлены и имеют опыт работ в том регионе, в Донбассе", - отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

Кравчук полагает, что для решения крымского вопроса Украина должна создать другую переговорную группу. "Необходимо создать отдельную делегацию или поручить [это] специалистам, подготовленным людям из Крыма", - считает он. Кроме того, Кравчук предложил изменить статус Крыма в Конституции Украины. "Надо в Конституции записать другую трактовку Крыма - о том, что это не просто автономная территория, а национальная территория. Это совсем другая философия, другие права, другая структура власти", - отметил политик.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.