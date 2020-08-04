На выборы президента Белоруссии аккредитовано более 48 тыс. местных наблюдателей

Больше всего наблюдателей от партий делегировали Компартия Белоруссии (1 147) и Республиканская партия труда и справедливости (727). От оппозиционных политических партий аккредитовано более 120 наблюдателей.

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Избирательные комиссии на выборах президента Белоруссии к настоящему времени аккредитовали 48 642 национальных наблюдателя. Об этом сообщается 4 августа на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Среди других общественных объединений по числу аккредитованных наблюдателей лидируют профсоюзы, входящие в Федерацию профсоюзов Белоруссии (9 040), а также Белорусский республиканский союз молодежи (5 987) и общественное объединение "Белая Русь" (5 131), которые заявили о своей поддержке действующего президента страны Александра Лукашенко. Для участия в наблюдении за ходом голосования аккредитовалось 8 364 граждан путем подачи заявлений.

При ЦИК республики аккредитовались восемь наблюдателей, представляющих правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет", партию Белорусский народный фронт (БНФ), общественное объединение БНФ "Адраджэнне" ("Возрождение"), республиканское общественное объединение "Белая Русь", общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи", объединение "Белорусский союз женщин", Белорусскую партию "Зеленые", Либерально-демократическую партию и общественного объединения "Движение "За свободу".

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, а также представители штабов экс-претендентов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало ранее призвали своих сторонников активно записываться в наблюдатели, "чтобы снизить риск фальсификаций". При этом Центризбирком 22 июля принял решение ограничить присутствие местных наблюдателей на участках в основной день голосования до пяти человек. Во время досрочного голосования на участке смогут находиться не более трех наблюдателей. Данное решение ЦИК мотивировал непростой эпидемической ситуацией в стране.

В первый день досрочного голосования, которое будет проходить с 4 по 8 августа, независимые наблюдатели отмечают проблемы с допуском на участки. При этом в ЦИК заявили, что аккредитация наблюдателей не прекращается. Желающие аккредитоваться в качестве наблюдателей могут это сделать вплоть до начала голосования. На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году было аккредитовано более 43,5 тыс. наблюдателей.

Выборы президента

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Черечня. Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

Представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что не смогут принять участие в наблюдении за выборами. В наблюдении за ходом голосования примут участие наблюдатели от СНГ.