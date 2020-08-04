Власти Пакистана утвердили новую политическую карту страны

ИСЛАМАБАД, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил об утверждении новой политической карты страны, в которую включена вся территория подконтрольной Индии части Кашмира. Об этом во вторник премьер Пакистана сообщил в ходе видеообращения к нации.

"Они [жители Кашмира] до сих пор не смогли воспользоваться правом на самоопределение, которое им обеспечило мировое сообщество, - пояснил премьер-министр. - Этим шагом мы хотим дать понять миру, что это единственный выход из ситуации". "Мы будем вести политическую борьбу [за право самоопределения жителей Кашмира], мы не верим в военное решение, - заявил Хан. - Мы будем снова и снова напоминать ООН о том, что организация дала обещание народу Кашмира, которое до сих пор не выполнено".

"Сегодня - самый важный день в истории Пакистана, - заявил Хан. - Мы представляем всему миру новую карту Пакистана". "Кабинет министров утвердил карту, теперь новая карта будет использоваться в школах и колледжах", - добавил он.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.