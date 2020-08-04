В Белоруссии рассказали о попытках шести "цветных революций" за время независимости

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Белоруссия за годы своей независимости пережила как минимум шесть попыток "цветных революций". Об этом заявил во вторник госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.

"Начиная с 1994 года ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток "цветных революций", - написал госсекретарь в Facebook.

По словам Равкова, "подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах". "Одна из них - так называемая трансформация - предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. <...> Основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети", - сказал госсекретарь Совбеза.

Равков считает, что современная жизнь немыслима без этих атрибутов, "однако их использование именно для массового "промывания мозгов" превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века". "Выражусь образно - нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться", - заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии.