В США заявили о стремлении отстранить Мадуро от власти в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Власти США "усердно работают" над тем, чтобы к концу года президент Венесуэлы Николас Мадуро не был у власти в Боливарианской Республике. Об этом заявил в во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Без сомнений, мы надеемся, что он не переживет этот год (в качестве главы государства - прим. ТАСС), мы усердно работаем над тем, чтобы так было", - сказал Абрамс.

"Что должно произойти для этого? Жители Венесуэлы должны протестовать против этих выборов (речь о выборах в Национальную ассамблею, которые назначены на декабрь - прим. ТАСС). Международное [сообщество] <...> должно отвергать эти выборы как полное мошенничество. Нужно больше санкций, персональных санкций. <...> В случае с отношениями, особенно между Ираном и Венесуэлой, нам нужно продолжать пытаться помешать их развитию", - добавил сотрудник Госдепа.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.