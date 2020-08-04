СМИ: Канье Уэст не войдет в число кандидатов на выборах президента США в штате Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст не смог пройти регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси. Об этом сообщил 4 августа местный интернет-портал North Jersey.

Помощники Уэста в июле подали в Нью-Джерси документы, необходимые, чтобы музыкант вошел в число кандидатов, за которых избиратели в штате смогут проголосовать на выборах главы государства. Некоторые из подписей, которые собрали в поддержку регистрации Уэста, были признаны недействительными. Представители избирательного штаба исполнителя заявили, что прекращают попытки оспорить это решение. Они сообщили, что больше "не будут добиваться включения имени Уэста в избирательный бюллетень в Нью-Джерси".

По данным портала, музыканту пока удалось зарегистрироваться кандидатом в президенты США лишь в шести штатах. В некоторых штатах уже истек срок, в течение которого можно было собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей.

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. 8 июля в интервью журналу Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает действующего американского лидера Дональда Трампа, несмотря на то, что был его сторонником последние годы.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден, от республиканцев - Трамп.