Белорусский ОМОН задержал более десятка человек на сорванном пикете Тихановской в Слуцке

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники белорусской милиции и ОМОНа задержали более десятка человек на сорванном пикете в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, который должен был пройти в Слуцке (Минской области). Об этом сообщает во вторник правозащитный центр "Весна" на своем сайте.

"В 18:35 (совпадает с мск) в Слуцке началась вторая волна задержаний, в котором участвовали 20 сотрудников ОМОНа и три сотрудника в штатском. Задержан местный активист Виталий Амелькович, также задержан редактор Слуцкого издания "SlutskGorod" Влад Ярота. Всего уже задержано около 15 человек", - сказано в сообщении.

Вечером в Слуцке должен был состояться предвыборный пикет возле городского молодежного центра, там начали собираться люди. По словам Тихановской, она спешила на встречу с избирателями, но городские власти срочно начали ремонтные работы на месте пикета, поэтому его вынужденно отменили. "Сегодня в стране проводилось очень много "ремонтных" работ, поэтому не получилось провести большинство запланированных встреч с представителями штабов в малых городах (Мядель, Марьина Горка, Червень и т.д.)", - отметили в штабе Тихановской. В Слуцке милиция попросит оставшихся граждан разойтись.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.