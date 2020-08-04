Турция готова оказать помощь Ливану в ликвидации последствий взрыва в Бейруте

АНКАРА, 4 августа. /ТАСС/. Турция готова оказать Ливану помощь в вопросе ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом сообщил во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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"Мы выражаем соболезнования тем, кто погиб в результате мощного взрыва в Бейруте. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - написал представитель Эрдогана в Twitter. - Турция готова оказать всевозможную помощь".

По информации телеканала Al Arabiya, мощный взрыв прогремел на складе пиротехники в районе порта, где находится база ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы.