СМИ: Израиль не имеет отношения к взрыву в Бейруте

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Израиль не имеет никакого отношения ко взрыву в Бейруте во вторник. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

В Армии обороны Израиля ТАСС сообщили, что не комментируют сообщения о взрывах в Бейруте. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал в ответ на соответствующий запрос ТАСС во вторник представитель армейской пресс-службы.

В канцелярии премьер-министра Израиля на аналогичный запрос ТАСС ответа не последовало.