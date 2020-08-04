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Взрыв в порту Бейрута
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СМИ: Израиль не имеет отношения к взрыву в Бейруте

В Армии обороны Израиля сообщили, что не комментируют сообщения о взрывах

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Израиль не имеет никакого отношения ко взрыву в Бейруте во вторник. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

В Армии обороны Израиля ТАСС сообщили, что не комментируют сообщения о взрывах в Бейруте. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал в ответ на соответствующий запрос ТАСС во вторник представитель армейской пресс-службы.

В канцелярии премьер-министра Израиля на аналогичный запрос ТАСС ответа не последовало.

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ЛиванИзраильВзрыв в порту Бейрута
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