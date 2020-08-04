В суд Киева подали иск об аннулировании регистрации партии Зеленского "Слуга народа"

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Иск с требованием признать бездеятельность Министерства юстиции Украины в вопросе аннулирования свидетельства о регистрации партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" подан в Окружной административный суд Киева. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск <...> об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа", - проинформировала пресс-служба.

Ответчиком по иску указано Министерство юстиции Украины. Уточняется, что истец просит суд признать противоправной "бездеятельность Минюста относительно невыполнения положений статьи закона "О политических партиях на Украине" и определенной части положения о Министерстве юстиции, которая заключается в неосуществлении подачи в суд [иска] об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии "Слуга народа". Кроме того, истец просит обязать министерство подать в суд с целью аннулирования регистрационного свидетельства партии.

Кто является истцом, в Окружном суде не сообщили. В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос об открытии соответствующего дела.