США заявили о готовности оказать помощь Ливану в связи со взрывом в Бейруте

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать всю необходимую помощь властям Ливана в связи со взрывом в столице страны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Госдепартамента.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Мы внимательно следим за сообщениями о взрыве в Бейруте. Мы готовы оказать любую возможную помощь", - отметил дипломат.

В Центральном командовании (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности входит, в частности, Ближний Восток, ТАСС сообщили, что на данный момент не могут прокомментировать ситуацию вокруг взрыва.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. Телеканал Al Arabiya сообщает о сотнях раненных в результате взрыва, погибли, согласно первым данным, не менее десяти человек.