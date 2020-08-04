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Взрыв в порту Бейрута

Консул Казахстана в Бейруте получил незначительные травмы при взрыве

Здание дипмиссии повреждено

НУР-СУЛТАН, 4 августа. /ТАСС/. Консул Казахстана в Ливане получил незначительные ранения в результате произошедшего в Бейруте взрыва, здание дипломатической миссии повреждено. Об этом сообщила во вторник пресс-служба казахстанского МИД.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

"По информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа примерно в 18:00 часов по местному времени (совпадает с московским) в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливане", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. "Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - уточнили в министерстве. "Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Республики Казахстан, находящихся на территории Ливана", - отметили в МИД.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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