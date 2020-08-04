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Взрыв в порту Бейрута

Al Jazeera: Катар направляет полевые госпитали в Ливан

По последним данным, в результате взрыва в районе морского порта Бейрута погибли 12 человек

ТАСС, 4 августа. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан, пострадавший от мощного взрыва. Об этом сообщил спутниковый телеканал Al Jazeera.

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Что известно о взрыве в порту Бейрута

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.

В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

Теги
ЛиванКатарТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхВзрыв в порту Бейрута
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