Al Jazeera: Катар направляет полевые госпитали в Ливан

ТАСС, 4 августа. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал во вторник распоряжение отправить партию полевых госпиталей в Ливан, пострадавший от мощного взрыва. Об этом сообщил спутниковый телеканал Al Jazeera .

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.

В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.