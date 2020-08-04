Эксперт не исключил, что США уступят Китаю лидерство в военных технологиях

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. США могут уступить в будущем Китаю лидирующие позиции в сфере передовых военных технологий, в результате серьезно пострадают экономические и дипломатические интересы Вашингтона. Такое мнение высказал во вторник Кристиан Броуз, бывший руководитель аппарата сенатского комитета по делам вооруженных сил, а ныне - старший научный сотрудник Фонда Карнеги. Он выступил на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Трансляция конференции шла на сайте института.

"Такую возможность нельзя исключить, - отметил он, отвечая на вопрос о том, могут ли США лишиться преимущества перед Китаем в таких сферах, как искусственный интеллект, биотехнологии и квантовая электроника. - Так может произойти, если мы будем следовать нынешним курсом. Мы имеем доступ к колоссальным ресурсам и поистине фантастическим технологиям, у нас работают опытные специалисты, и все эти факторы работают в нашу пользу, но проблемой является наша неспособность признавать происходящие перемены, и если мы лишимся военного превосходства, то это немедленно приведет к последствиям в том, что касается нашего экономического и дипломатического влияния в мире, которое мы воспринимаем как должное".

По мнению Кристиана Броуза, США сейчас вступают в "период конкуренции, когда они смогут лишь мешать Китаю обрести региональные военные преимущества, которых добивается Пекин".