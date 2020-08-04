Черечень призовет сторонников голосовать за Тихановскую, если будет второй тур выборов

ТАСС, 4 августа. Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень намеревается призвать своих сторонников поддержать кандидатку Светлану Тихановскую в случае, если состоится второй тур выборов. Об этом он заявил во вторник в эфире проекта "ЧЭЗNext" в Instagram телеканала РБК.

"Если у нас получится вытянуть ситуацию во второй тур, в этом случае мы наших сторонников призовем проголосовать за Светлану Тихановскую", - сказал он.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 4 августа началось предварительное голосование, которое продлится до 8 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.