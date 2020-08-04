{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь

По утверждениям радиостанции Kan, израильская сторона предложила Ливану медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Израиль через международные организации предложил во вторник Ливану гуманитарную и медицинскую помощь после взрыва в порту Бейрута ранее в тот же день. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan. По его данным, предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази. По утверждениям радиостанции, израильская сторона предложила также Ливану медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение.

Теги
ЛиванИзраильВзрыв в порту Бейрута
Взрыв в порту Бейрута
В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства Армении
Есть предварительные данные о гибели одного армянина, сообщила пресс-служба армянского МИД
Читать полностью