В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра

Вместе с тем, как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, "сдетонировал конфискованный еще девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения". "Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", - отметил он. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.

Тем временем, больницы ливанской столицы переполнены. Только в один из госпиталей меньше чем за час поступило свыше 300 раненых. Людей призывают срочно сдавать кровь. Весь медицинский персонал вызван на работу. По первым данным, число погибших достигло 30 человек, по неофициальным сведениям, жертв намного больше - люди находятся под разрушенными взрывной волной в районе порта зданиями.