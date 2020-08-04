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Взрыв в порту Бейрута

Джонсон заявил о готовности оказать Ливану любую необходимую помощь

Сегодняшние фотографии и видео из Бейрута вызывают шок, написал премьер-министр Великобритании

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Великобритания готова оказать Ливану любую необходимую помощь после взрыва в порту Бейрута. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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"Сегодняшние фотографии и видео из Бейрута вызывают шок. Мои мысли и молитвы сейчас с теми, кто пострадал в результате этого ужасающего инцидента. Великобритания готова оказать любую помощь, которую может, в том числе британским гражданам, которые оказались затронуты произошедшим", - написал Джонсон.

Теги
ЛиванВеликобританияДжонсон, БорисВзрыв в порту Бейрута
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