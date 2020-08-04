Экс-президент Колумбии Урибе сообщил, что Верховный суд приказал лишить его свободы

БОГОТА, 4 августа. /ТАСС/. Бывший президент Колумбии Альваро Урибе, который возглавлял страну с 2002 по 2010 годы, сообщил о том, что Верховный суд распорядился лишить его свободы.

"В ситуации с лишением меня свободы мне очень грустно за мою жену, мою семью и колумбийцев, которые все еще верят, что я сделал что-то хорошее для родины", - написал он во вторник в своем Twitter. Официального заявления от суда пока не поступало.

Представители правящей партии "Демократический центр", сенатором от которой является Урибе, уже высказались в его поддержку. "Мы видим перед нашими глазами ужасную несправедливость, [Альваро] Урибе невиновен. Левые политические силы продолжают уничтожать Колумбию", - написала в своем Twitter сенатор Палома Валенсия. Вместе с тем мэр Боготы Клаудия Лопес, представляющая оппозицию, написала, что "никто не может быть выше закона".

Урибе подозревается в попытках оказать давление на бывших членов военизированных группировок, которые были созданы во время его правления для борьбы с повстанцами.