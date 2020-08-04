Президент Израиля выразил соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин выразил во вторник сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в порту Бейрута и предложил помощь. Соответствующее заявление глава еврейского государства опубликовал в Twitter .

"Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время", - написал Ривлин.

Ранее во вторник МИД Израиля сообщил, что Израиль через международные каналы по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца "предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана". Государственное израильское радио Kan утверждает, что по тем же каналам Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.

Ранее радиостанция сообщила со ссылкой на источник в израильской политической системе, что Израиль "не имеет никакого отношения" ко взрыву в Бейруте во вторник. Израильский телеканал I24 после сообщения МИД о предложении помощи Ливану добавил, что его высокопоставленный источник в израильской политической системе подтвердил еще раз непричастность Израиля, а также подчеркнул, что "нет никакой связи" между еврейским государством и инцидентом в порту Бейрута.

В Армии обороны Израиля ранее во вторник ТАСС сообщили, что не комментируют сообщения о взрывах в Бейруте. "Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал в ответ на соответствующий запрос корреспондента представитель армейской пресс-службы. В канцелярии премьер-министра Израиля на аналогичный запрос ТАСС ответа не последовало.