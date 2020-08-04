США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-службой Белого дома заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"США глубоко обеспокоены эскалацией конфликта в Ливии. Мы выступаем решительно против иностранного военного вмешательства, в том числе использования наемников и частных военных компаний всеми сторонами", - отметил он.

"Мы призываем все стороны, как ответственные за текущую эскалацию, так и те, которые работают над тем, чтобы ее завершить, позволить Национальной нефтяной корпорации Ливии возобновить ее жизненно важную работу при полной прозрачности, предпринять меры для демилитаризации обстановки вокруг [города] Сирт и [муниципалитета] Эль-Джуфра, соблюдать оружейное эмбарго ООН, а также завершить выработку режима прекращения огня в рамках переговоров в формате "5+5" по эгидой ООН", - добавил О'Брайен.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Триполийский кабмин в ответ официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. При активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее ЛНА территорий. Пока все попытки вернуть стороны к диалогу и поиску политических решений не увенчались успехом.