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Взрыв в порту Бейрута

Эрдоган выразил соболезнования народу Ливана

Анкара готова оказать всевозможную помощь Бейруту в вопросе ликвидации последствий взрыва

АНКАРА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте.

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"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в порте Бейрута... Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы в Турции будем всегда поддерживать Ливан и наших ливанских братьев", - говорится в опубликованной записи турецкого лидера на странице в Twitter. Это сообщение президента написано по-арабски.

Между тем, ранее во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун сообщили, что Анкара готова оказать всевозможную помощь Бейруту в вопросе ликвидации последствий взрыва.

Теги
ЛиванТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВзрыв в порту Бейрута
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