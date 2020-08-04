Эрдоган выразил соболезнования народу Ливана

АНКАРА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в порте Бейрута... Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы в Турции будем всегда поддерживать Ливан и наших ливанских братьев", - говорится в опубликованной записи турецкого лидера на странице в Twitter. Это сообщение президента написано по-арабски.

Между тем, ранее во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун сообщили, что Анкара готова оказать всевозможную помощь Бейруту в вопросе ликвидации последствий взрыва.