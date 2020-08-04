Армия Израиля заявила, что пришло время "отложить конфликт" с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля во вторник опубликовала в Twitter сообщение о предложенной еврейским государством гуманитарной и медицинской помощи Ливану после взрыва в Бейруте и заявила, что время пришло для того, чтобы "отложить конфликт" с соседней страной.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт", - говорится в публикации.

Ранее во вторник МИД Израиля сообщил, что Израиль через международные каналы по указанию главы внешнеполитического ведомства Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца "предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана". Государственное израильское радио Kan утверждает, что по тем же каналам Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.

Ранее радиостанция сообщила со ссылкой на источник в израильской политической системе, что Израиль "не имеет никакого отношения" ко взрыву в Бейруте во вторник.