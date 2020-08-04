ВОЗ работает с Минздравом Ливана по вопросу медицинских поставок

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает с Минздравом Ливана по вопросу обеспечения поставок материалов для лечения травм в связи со взрывом в порту Бейрута. Об этом сообщило во вторник в своем твиттер-аккаунте Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья.

"Наши сердца и молитвы - с тысячами пострадавших людей. Мы работаем с Минздравом Ливана, чтобы быть уверенными в наличии поставок материалов от травм", - говорится в сообщении. Региональное бюро информировало также, что взаимодействует со своими партнерами "в реагировании на срочные нужды" в связи со взрывом.

"Мыслями и сердцем я с людьми в Бейруте, с теми, кто потерял своих любимых или получил ранения во время произошедшего сегодня взрыва", - написал в твиттер-аккаунте генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "ВОЗ готова поддержать правительство и работников здравоохранения в спасении жизней", - отметил он.

По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 30 человек, более трех тысяч пострадали. Взрывной волной уничтожено и повреждено десятки строений в зоне морской гавани.