В Пентагоне намерены развертывать ядерные ракеты морского базирования для сдерживания РФ

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. США намерены развертывать крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы американского военного ведомства.

"Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России. <...> США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году, - отмечается в тексте. - Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений. Более беспокоит то, что российская доктрина предусматривает использование этих ядерных возможностей в ходе конфликта".

Крылатые ракеты в ядерном оснащении, считают в Пентагоне, позволят дать ответ на развитие потенциалов и доктрины обладающих ядерным оружием соперников США.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.