В Лиге арабских государств призвали к всеобщей солидарности с Ливаном

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт призвал к всеобщей солидарности с Ливаном после мощного взрыва в Бейруте, приведшего к огромным разрушениям, гибели и ранению сотен человек. Об этом, как передает новостной портал Al Youm Al Sabia , сообщил официальный источник в генеральном секретариате регионального сообщества.

"Генсек с во вторник вечером, пожелав скорейшего выздоровления раненым, - указали в ЛАГ. - Он также призвал к арабской и международной солидарности с переживающим катастрофу ливанским народом в это трудное время".

Кроме того, источник подчеркнул "важность скорейшего установления правды" и тех, кто несет ответственность за произошедшее, выразив сожаление с тем, что эта трагедия "только усугубит и без того непростую ситуацию в Ливане" и повысит риски в кризисе, который переживает эта страна.

Соболезнования в адрес правительства и властей Ливана поступают в эти минуты как из большинства арабских столиц, так и всего мира. Эмиры Кувейта и Катара уже распорядились направить в страну срочную медицинскую помощь. В частности, в МИД Египта заявили о том, что проводят "необходимые контакты" с тем, чтобы выяснить, как "помочь братскому Ливану в этих непростых обстоятельствах".