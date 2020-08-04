Нетаньяху дал указание обсудить пути оказания помощи Ливану

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал во вторник распоряжение главе Совета национальной безопасности еврейского государства Меиру Бен-Шабату обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному процессу Николаем Младеновым пути оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в Бейруте, сообщила канцелярия премьера.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

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"Премьер-министр Нетаньяху дал разрешение оказать гуманитарную и медицинскую помощь Ливану. Премьер-министр поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату переговорить со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым и выяснить, чем еще Израиль может помочь Ливану", - говорится в сообщении.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин выразил сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в Бейруте и также предложил помощь.