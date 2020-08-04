Меркель заявила, что власти Германии потрясены сообщениями из Бейрута

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ потрясено сообщениями о взрыве в порту Бейрута, предложит Ливану свою помощь. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова привела в Twitter представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Правительство ФРГ потрясено сообщениями и кадрами [из Бейрута]. Наши мысли с теми, кто потерял своих родных", - отметила канцлер. "Пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления. Мы предложим Ливану нашу помощь", - заверила Меркель.

Ранее МИД Германии сообщил, что при взрыве пострадали сотрудники посольства ФРГ в Бейруте. По данным внешнеполитического ведомства, сейчас Берлин изучает вопрос, какую конкретно помощь власти ФРГ могут предложить Ливану.