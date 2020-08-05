Трамп заявил, что предложил властям Ливана помощь в связи со взрывом в Бейруте

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать помощь властям Ливана в связи со взрывом в Бейруте. Об этом заявил во вторник американский президент Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Соединенные Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана. Мы будем там, чтобы помочь", - отметил президент. При этом он назвал произошедшее "чудовищной атакой", несмотря на то, что, по последним данным, взрыв 2 700 тонн селитры в порту Бейрута произошел во время сварочных работ.